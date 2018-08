Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a expliqué le non versement de l’augmentation des pensions des retraites par les difficultés financières que connaît le pays, promettant toutefois que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), actuellement estimé à 360 dinars, sera augmenté.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa participation, mercredi à Tunis, à une rencontre pour présenter le sixième rapport de l’Organisation arabe du travail sur “L’emploi et le chômage”, le ministre a souligné que des contacts sont en cours pour surmonter toutes les difficultés financières auxquelles les caisses sociales sont confrontées.

Plusieurs retraités ont entamé, mercredi 27 juin, un sit-in ouvert devant le siège du ministère des Affaires sociales à l’appel de la fédération générale des retraités relevant de l’Union générale tunisienne du travail pour dénoncer “la politique d’appauvrissement adoptée par le gouvernement”, selon le secrétaire général de la Fédération, Abdelkader Nasri.

Les retraités revendiquent leurs dus relatifs, notamment, aux augmentations salariales dans la fonction publique, la majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), outre la troisième tranche de l’augmentation spécifique.

Le gouvernement a refusé, selon lui, d’attribuer aux retraités leurs dus financiers accumulés depuis 2016.

Le syndicaliste a, également, dénoncé le prélèvement “continu et inexplicable” sur les pensions des retraités, évoquant dans ce cadre la non mise en vigueur de la péréquation automatique des pensions de retraite suite aux majorations salariales accordées aux retraités au titre de 2016 conformément à l’article 37 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.