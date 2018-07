Mobiblanc renforce sa présence dans le monde arabe en création une filiale en Tunisie, gérée par Youssef El Alaoui et Mohamed Ben Boubaker.

Cette société française de programmation informatique est déjà présente au Maroc et aux Emirats arabes Unis (EAU, Dubaï).

Focalisée sur le digital et la data, Mobiblanc apporte son expertise «pour concevoir, développer et promouvoir des expériences multi-devices et cross canal, adaptées aux nouveaux usages».

En particulier dans quatre domaines : finance & telecoms (conception de services accompagnant les nouveau usages), sales & distribution (modernisation des processus de vente, commande et merchandising), trafic & transport (digitalisation des processus de réservation de billets et de supervision de trafic) et service public (simplification de la relations administration-citoyens).