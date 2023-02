Les années se suivent et se ressembles. En tout cas dans certains domaines et dans certains pays, l’emploi de cadres en particulier. Mais pas seulement.

En effet, 2023 devrait poursuivre la tendance observée en 2022 en France, révèle le baromètre trimestre de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), publié jeudi 9 février 2023.

On y lit notamment que certaines entreprises continuent de “chasser le cadre“. Et « certains métiers sont particulièrement visés : sur les 444 métiers que nous analysons, 16 d’entre eux occupent 30 % des recrutements », rapporte 20minutes.fr.

Le secteur informatique en haut du pavé

Selon l’étude, l’informatique dans son sens général occupe la première place des intentions de recrutement. Et là, «… les cadres les plus prisés seront les développeurs informatiques avec 31 258 offres enregistrées, ce qui constitue une progression de 5 % par rapport à 2022 ». Suivent les chefs de projet informatique (10 988 offres), les ingénieurs en études et développement informatiques (8 730) et les ingénieurs système (6 308).

« Ces métiers de l’informatique bénéficient de l’importance toujours plus grande de ces domaines dans l’économie et de l’essor de la cybersécurité. C’est aussi le cas des “Data analystes“ qui, si le nombre d’offres est plus modeste (1 345), est l’un des plus dynamiques (+ 40 % par rapport à l’année dernière). Un métier qui devrait continuer à se développer », ajoute le baromètre.

Et voici les autres métiers qui devraient attirer les “têtes bien faites“

Après les métiers informatiques, on trouve ceux considérés comme “traditionnels“, entre autres la comptabilité et ressources humaines, industrie, commercial, contrôleur de gestion, conducteurs de travaux, business developer, etc. On aura remarqué que nombre de ces postes sont nécessaires voire carrément indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Parfois pour la création d’entreprise.

Nous pensons cependant que l’étude n’a pas pris en considération les métiers qui ne demandent pas forcément de diplôme, tels que ceux de la restauration, de l’hôtellerie, de boulangerie… qui font défaut et par conséquent courus dans des pays comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie.