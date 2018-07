L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) se dit opposée aux augmentations des redevances portuaires décidées en vertu de l’arrêté des ministres de l’Agriculture et des Finances du 23 avril 2018, fixant les redevances portuaires au profit de l’agence des ports et des installations de pêche.

L’organisation considère que ces augmentations, qui varient entre 50% et 700% et qui ont concerné les redevances de séjour des navires dans les ports de pêche ainsi que les redevances de débarquement des produits de la pêche et de l’aquaculture et celles de l’occupation temporaire du domaine public portuaire, constituent des dépenses supplémentaires pour les équipementiers, au regard de la montée des prix des différents intrants à la production, dont le mazout.

L’UTAP affirme n’avoir pas été consultée au sujet de ces augmentations, démentant ainsi les informations véhiculées par certaines administratives, selon lesquelles l’Union aurait été consultée à propos de ces augmentations.

De ce fait, l’organisation agricole appelle ses structures de base, locales et régionales à une mobilisation pacifique contre ces augmentations.