L’AHK Tunisie a dévoilé son enquête annuelle sur les entreprises allemandes en Tunisie, intitulée «Les entreprises allemandes en Tunisie: situation et perspectives 2017/2018» sur l’état des lieux de ces entreprises en 2017 ainsi que leurs perspectives pour 2018.

Cette enquête a fait ressortir des chiffres révélateurs et encourageants pour le business germanique en Tunisie.

D’une manière générale, il ressort de cette enquête que le taux des entreprises allemandes opérant en Tunisie qui considèrent leur situation actuelle comme “bonne“ ou “satisfaisante“ s’élève à 85,7%.

Les chiffres enregistrés en 2017 confirment d’ailleurs cette tendance positive. En effet, on enregistre par exemple la meilleure prévision en chiffre d’affaires depuis la révolution. 60% des entreprises ont augmenté leur chiffre d’affaires en 2017 et 53% d’entre elles envisagent de l’améliorer en 2018.

En termes de prévisions d’investissements, 54,6% des entreprises allemandes -tous secteurs confondus- comptent les augmenter également au courant de 2018, notamment pour le secteur électrotechnique qui se distingue avec un taux de 70,6% d’intentions d’investissement.

Concernant les effectifs, 45,3% des entreprises sondées tous secteurs confondus ont augmenté leurs effectifs et 53% prévoient de le faire en 2018.

Par ailleurs, parmi les atouts dont dispose la Tunisie, 81,6% des sociétés sondées citent la proximité géographique par rapport à l’Europe, 51% optent pour les coûts de production compétitifs et 51% aussi pour l’évolution du taux de change.

Néanmoins, certains handicaps, pouvant entraver le développement des sociétés allemandes sondées durant 2018, ont été énumérés. Le manque de stabilité sociale (56,2%) et politique (54,1%) viennent en tête des freins appréhendés, suivis de la rigidité administrative avec 48%.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées avec les autorités publiques tunisiennes, la douane représente largement l’obstacle le plus contraignant pour les sociétés allemandes.

Il est important de noter par ailleurs que la conjoncture globale de la Tunisie souffre depuis quelques années de déclin et présente des signes de difficultés. En effet en 2017, le taux de croissance n’a pas dépassé 1,9% et le taux d’inflation a grimpé à 5,3%. Les sociétés allemandes opérant en Tunisie ont pourtant résisté en réalisant des indicateurs positifs. Toutefois, leur expansion et l’affluence de nouveaux investisseurs sont entravées par la situation dans le pays et restent tributaires de l’instauration de réformes urgentes et l’amélioration de la conjoncture économique en Tunisie.

Les résultats de l’enquête, avec tous ses détails sont disponibles sur le site web de l’AHK Tunisie.

A propos de l’AHK Tunisie :

L’AHK Tunisie appartient au réseau des Chambres de Commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 Chambres et délégations représentées dans 92 pays. Fondée en 1979, elle propose un soutien aux entreprises dans leurs activités internationales et renforce les relations économiques tuniso-allemandes. L’AHK Tunisie est le premier réseau tuniso-allemand avec 850 entreprises membres.