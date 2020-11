Plus de la moitié des entreprises interrogées dans le cadre une enquête menée par la chambre Tuniso-Allemande de l’industrie et du commerce (AHK) auprès d’une sélection de ses sociétés membres installées en Allemagne et en Tunisie sur le secteur portuaire et logistique en Tunisie, estiment que le service maritime tunisien s’est remarquablement dégradé.

Ces entreprises ont surtout dénoncé l’absence de ponctualité et le manque de fiabilité des services maritimes tunisiens.

84% des entreprises ont rencontré, à plusieurs reprises, (plus de 5 fois en 2020) des difficultés en raison de l’absence de ponctualité.

Par ailleurs, environ 70% des entreprises membres affirment avoir enregistré des pertes de production à cause des retards ou d’annulation des ferries de fret.

Ces retards répétitifs créent à leur tour des retards de livraison auprès des sociétés leur occasionnant ainsi des pénalités contractuelles.

Toujours selon la même source, 2/3 des entreprises membres ont dû recourir à des frais supplémentaires à cause des retards ou d’annulation de ferries ( entre heures supplémentaires, équipes en plus, équipe du soir…);

Pire encore, plus de la moitié des sociétés sont obligées de recourir au fret aérien afin de rattraper ces retards de production engendrés par l’arrivée tardive des cargos, ce qui leur inflige des frais additionnels considérables qui ne sont en plus pas récupérables auprès des clients.

Cependant, l’enquête a également montré que la qualité de service maritime joue un rôle décisif dans le choix d’implantation des sites de production des sociétés. En effet, l’importance d’une bonne infrastructure portuaire pour le nearshoring et l’attractivité de la Tunisie a été soulignée par 96% des entreprises interrogées.

La plupart des ces sociétés recherchent essentiellement une liaison avec l’Europe (Gènes et Marseille étant les 2 destinations les plus prisées).

126 entreprises membres ont répondu à cette enquête qui s’inscrit dans le cadre du “AHK World Business Outlook” réalisée par le réseau mondial des AHKs.

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 sites dans 92 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWI) en coordination avec l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK).