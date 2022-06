La 43ème Assemblée Générale de l’AHK Tunisie, tenue le 02 juin, a mis la relance économique, les reformes et les investissements au cœur de son débat.

En présence de la Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Mme Neila Nouira Gongi, de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, S.E. Peter Prügel, de la Cheffe de section Commerce à la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, Mme Stéphanie Vaddé, et de M. Ibrahim Debache, président de l’AHK, a mis en exergue l’importance du secteur privé pour la croissance économique et l’emploi.M. Debache a insisté sur le fait que la prévisibilité, la stabilité politique et sociale ainsi qu’une bonne communication sont des facteurs importants pour créer un climat d’affaire propice aux investissements.

Lors de l’enquête annuel, plus de 70% des entreprises membres de l’AHK considèrent les conditionscadre de la politique économique en Tunisie comme déterminantes pour le développement de leur activité.

Mme la Ministre a souligné que les relations économiques entre la Tunisie et l’Allemagne sont marquées par des liens très profonds et fructueux qui ne cessent de se développer et de se consolider.Elle a aussi souligné l’importance de la coopération avec les partenaires allemands qui a toujours été solide et le demeurera.

Son Excellence M. Peter Prügel, a souligné que l’Allemagne suit avec beaucoup d’attention l’évolution de la Tunisie, sur tous les plans. De son côté l’Allemagne a fait l’expérience propre qu’un dialogue inclusif entre tous les acteurs politiques, sociaux et économiques constitue un facteur important pour la réussite d’importantes réformes socio-économiques. L’Allemagne est, et restera un partenaire important et

fiable pour la Tunisie.

Mme Stéphanie Vaddé a profité de l’occasion pour mettre en avant le partenariat tuniso-européenne qui s’inscrit dans la durée. « A la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, nous sommes convaincus que l’investissement public et privé est nécessaire et possible en Tunisie, si les réformes sont mises en œuvre et des barrières sont levées. Nous nous mobilisons donc, avec les Etats membres et autres partenaires financiers, autour des réformes dont le secteur privé et notamment les investisseurs européens ont

besoin. Ces derniers jouent un rôle majeur en Tunisie, où ils représentent 85% des IDE. »

Depuis plus de 40 ans l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 850 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant de l’économie allemande en Tunisie.

Les entreprises à participation allemande assurent plus de 70.000 postes d’emploi direct et des centaines de milliers d’emplois indirect en Tunisie.

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 140 sites dans 92 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère allemand de l’Economie et de la protection du climat(BMWK) en coordination avec l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK).