Tunisie : La spirale inflationniste atteint 7,7%

Le taux d’inflation a poursuivi sa tendance haussière pour atteindre 7,7%, au mois d’avril 2018, contre 7,1% en février 2018 et 7,6% en mars 2018, selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS), sur son site web.

L’INS explique cet envol de l’inflation essentiellement par la hausse des prix de l’alimentation de 8,9% et du transport de 10,5%, en glissement annuel.

Le taux d’inflation sous-jacente (l’ensemble sans l’alimentations et boissons et hors énergies) s’établit à un taux de 7,4%. Les prix de produits libres (non administrés) augmentent de 8,6%, contre 4,7% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres s’enchérissent de 10,1%, contre 2,3% pour les produits

administrés.

Augmentation des prix des fruits de 23,8% !

En avril 2018, les prix de l’alimentation augmentent de 8,9%, sur un an (8,7% en mars), en raison de l’augmentation des prix des fruits de 23,8%, des huiles alimentaires de 13,1%, des poissons de 12,4% et des viandes de 12,3%.

Sur un an, les prix de transport s’accroissent de 15,5%, suite à la hausse des prix des véhicules de 16,6% et des dépenses d’utilisation des véhicules de 12,1%. Les prix des biens et services divers progressent, également, de 10,2%, suite à la hausse des prix des soins personnels de 10,5%, des assurances de 9,3% et des services financiers de 7,5%.

Augmentation de l’indice des prix à la consommation de 1% en avril 2018

En avril 2018, les prix à la consommation ont augmenté de 1%, après une hausse de 0,7% enregistrée le mois précédent. Cette augmentation est liée principalement à la croissance des prix des articles d’habillement de 4,8%, les biens et services divers de 1,2% et le transport de 0,9%.

Sur un mois, l’enchérissement des produits d’habillement, est expliqué par l’achèvement des soldes d’hiver. Les prix des articles d’habillement augmentent de 4,8%, des chaussures de 5,5% et des tissus de 1,2%.

Pour ce qui de la hausse des prix des biens et services divers, il est du à la hausse des prix de services financiers de 7,5%, alors que celle des prix du transport, résulte de l’accroissement des prix des hydrocarbures de 2,7%. Les prix des pièces de rechange et accessoires pour véhicules augmentent aussi, de 1,5%.

Le renchérissement des prix des produits alimentaires de 0,7%, est la conséquence de la hausse des prix des viandes de 2,3%, des poissons de 1,7% et des fruits de 1,5%.