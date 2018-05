Hammamet abrite, du 3 au 5 mai, le 5e Congrès panarabe et le 5e Congrès maghrébin de la médecine militaire qui accueillent plus de 450 médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires et cadres paramédicaux, militaires et civils de Tunisie et de 18 autres pays.

Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a déclaré, en marge de l’ouverture des travaux des deux congrès auxquels participe le ministre de la Santé Imed Hammami, que ces rencontres placées sous le haut patronage du président de la République traduisent tout l’intérêt que la Tunisie porte à la médecine militaire.

Objectif: renforcer les relations de coopération et favoriser l’échange d’expertises avec les pays arabes afin d’asseoir un système de santé militaire de qualité.

Ces rencontres qui s’inscrivent dans le cadre de la formation complémentaire, comportent des thèmes aussi importants que l’intervention médicale en temps de crises et de catastrophes ainsi que les opérations de secours et d’assistance aux sinistrés et leur prise en charge médicale et psychologique”, a-t-il fait observer.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué qu’une partie importante des travaux du congrès sera consacrée à l’éthique médicale en temps de crises et de catastrophes.

Sur un autre plan, Zbidi a indiqué que la coopération entre son département et le ministère de la Santé est quotidienne et ouverte sur les institutions de santé afin de fournir des soins de qualité aux citoyens et remédier au manque de certaines spécialités dans les institutions de santé militaires.

La médecine militaire en Tunisie compte des compétences reconnues à l’échelle nationale et internationale, dans le cadre de la coopération internationale ou des missions onusiennes, a-t-il soutenu.

Sur un tout autre plan, le ministre a tenu à rassurer les Tunisiens que les structures de l’Etat et le ministère de la Défense ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement des prochaines échéances nationales à savoir les élections municipales, les examens de fin d’année, le mois de Ramadan et la saison estivale.

Il a relevé que la coopération militaire tuniso-américaine en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les activités illicites a connu un bond quantitatif et qualitatif. Cette coopération concerne notamment la formation, les exercices communs, l’échange de renseignement et le soutien en équipements.

Zbidi a, dans ce contexte, annoncé que le parc du ministère sera renforcé dans les mois à venir par un nouveau lot d’hélicoptères et que deux frégates de haute mer ont été réceptionnées. Deux autres arriveront en Tunisie avant fin 2018.