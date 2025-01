Une équipe médicale tunisienne du centre de Maternité et de néonatologie de Tunis a réussi à réaliser un nouveau exploit médical en effectuant la première opération de pose d’un drain thoracique pour évacuer le liquide des poumons d’un fœtus de sept mois dans l’utérus de sa mère, a annoncé le ministère de la santé.

L’opération a été couronnée de succès, et a été supervisée par le professeur Dalinda Chelli, en collaboration avec le professeur Carmela Votino et l’équipe du service d’anesthésie et de réanimation dirigée par le professeur Hayan Maghrebi, a précisé le département dans un communiqué publié lundi soir.

Cette intervention a été effectuée sous anesthésie locale pour la mère et une surveillance étroite par échographie, lit-on dans le communiqué.