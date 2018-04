“La Tunisie… le ciel bleu et l’air frais …, le désert, la mer, la forêt et les villes historiques …”, s’est exprimée, très enthousiaste, la journaliste Yashin du quotidien “du peuple”, paraissant en englais, quand elle a su que son interlocutrice est Tunisienne. Elle a ainsi résumé en peu de mots tous les facteurs qui l’incitent à visiter la Tunisie, à la première occasion, accompagnée de son ami, d’autant plus que plusieurs de ses connaissances lui ont conseillé de choisir cette destination qu’ils ont découverte pendant les vacances du printemps chinois (janvier-février).

Ran Lee, professeure de piano à Pékin qui a passé 10 jours en Tunisie avec sa mère pendant les vacances de printemps, s’est dite “très surprise de l’esprit ouvert des Tunisiens et de leur vie moderne dans les différentes régions qu’elle a visitées, allant du Nord jusqu’au Sud du pays”.

Elle a noté que la langue n’a pas été un obstacle dans ses relations avec les Tunisiens, se remémorant qu’elle a été accueillie chaleureusement par les citoyens qui n’ont pas hésité à prendre des photos avec le groupe chinois.

Et de qualifier sa première visite en Tunisie de “voyage merveilleux “, d’autant plus que la nature de la Tunisie est variée et les touristes peuvent se promener dans les forêts pour profiter de la beauté de la nature au Nord et des belles plages de la Méditerranée, ainsi que des programmes d’animation dans le désert.

“La Tunisie est un très beau pays, j’ai passé des jours inoubliables avec ma mère et j’envisage sérieusement de revenir le plus tôt possible durant l’été”, a-t-elle dit.

Selon Taoo Qingyuan, ingénieure retraitée qui a visité également la Tunisie, au cours du mois de février, la chose la “plus belle ” qui a attiré son attention lors de son voyage en Tunisie sont les monuments historiques et le patrimoine, véritable témoignage des civilisations que le pays a connues, soulignant que les Chinois s’alignent sont l’un des peuples les plus intéressés par l’histoire et le tourisme culturel.

Elle a poursuivi, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’elle a profité de la vue du ciel bleu dont elle est privée à Pékin, à cause de la pollution dont souffre la capitale chinoise. Elle a également mis l’accent sur la beauté de l’architecture tunisienne et le développement urbain des différentes villes ainsi que leur propreté, disant qu’”elle a passé d’agréables journées avec le peuple tunisien qui est très ouvert sur les différentes religions et cultures.

Le marché chinois figure parmi l’un des plus grands marchés touristiques du monde dans un pays qui compte plus d’un milliard et 400 millions d’habitants. Le nombre de touristes chinois a augmenté, au cours des cinq dernières années, passant de 83 millions à plus de 130 millions, ce qui est un indicateur de l’évolution du niveau de vie des chinois, bien classés au niveau des dépenses et les plus attirés dans le monde par le tourisme culturel dans le monde.

Pour la Tunisie, le marché chinois a enregistré une hausse de 160% avec l’arrivée en 2017 de 8000 touristes chinois contre environ 7000 visiteurs, en 2016. Ces indicateurs sont considérés faibles par rapport au marché du tourisme chinois lequel est estimé à plus de 130 millions touristes.

Selon les prévisions, le nombre de touristes chinois qui se rendront en Tunisie devrait atteindre 50 000 à l’horizon 2020.

Il est à noter qu’en vue de renforcer les échanges touristiques entre la Tunisie et la Chine et de mieux promouvoir la Tunisie comme une nouvelle destination pour les chinois, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) et la société du tourisme des jeunes chinois ont signé, le 30 janvier 2018, à Pékin, un accord de coopération stratégique, en présence de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat Salma Elloumi.

De même, la Tunisie a accueilli, le 20 février 2018, le premier vol touristique en provenance de la Chine, avec à son bord plus de 200 touristes chinois, une opération organisée suite à une série de rencontres tenues entre la ministre du tourisme et de l’artisanat, les responsables de l’Instance nationale chinoise du tourisme et un certain nombre de tours opérateurs.

Dans ce contexte, l’Ambassadeur de la Tunisie à Pékin, Dhia Khaled a indiqué, dans une déclaration aux médias en marge de la participation tunisienne à la 14ème édition du salon international du tourisme et des voyages de la Chine (16 au 18 avril 2018), à Pékin, que la demande des touristes chinois pour effectuer des visites en Tunisie a connu une forte hausse, notamment après l’exemption de visa d’entrée pour les citoyens chinois.

Cette décision a permis d’accroître le nombre des touristes chinois avec une hausse de 60% au cours du premier trimestre de 2018. Depuis l’année 2017, les touristes de nationalité chinoise ont été exonérés de visa d’entrée sur le territoire tunisien à condition d’être muni d’un billet aller-retour et d’une réservation dans un hôtel valable pour une durée de 90 jours, l’objectif étant d’attirer davantage les touristes chinois vers la destination tunisienne.

Par ailleurs, l’Ambassadeur de Tunisie à Pékin a précisé que la Tunisie est en train d’élaborer de nouvelles mesures pour promouvoir davantage le secteur touristique, affirmant que le marché chinois est un marché porteur.

La Tunisie, a-t-il dit, œuvre à diversifier le produit touristique en fonction des exigences du marché chinois, sachant que le touriste chinois est connu pour son engouement en faveur du tourisme culturel.

Les recettes touristiques de la Tunisie ont évolué, à fin mars 2018, de 23% pour atteindre 457 millions de dinars(MD) contre 371 MD au cours de la même période 2017.

Selon les statistiques du ministère du Tourisme, “les recettes du tourisme en 2017, ont atteint environ 2,8 milliards de dinars, soit environ 1,16 milliard de dollars. En outre, le secteur a enregistré l’afflux de plus de 7 millions de touristes, venant principalement d’Algérie et de Libye, sans oublier le retour du marché traditionnel.

D’après les déclarations de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi, la Tunisie devrait accueillir 8 millions de touristes en 2018, notamment avec la hausse du nombre de réservations des différents marchés (traditionnels et nouveaux).

Le tourisme tunisien devrait connaître un véritable rebond au cours de la prochaine saison, par rapport aux sept dernières années, notamment après la levée de l’interdiction de voyage sur les destinations tunisiennes par plusieurs pays européens, le rétablissement de la confiance du marché britannique et la décision des autorités japonaises de réviser l’interdiction de voyager en Tunisie.

La restauration des marchés, l’amélioration de la qualité des services et la diversification du produit touristique sont des facteurs essentiels pour atteindre la reprise souhaitée dans ce secteur qui représente environ 8% du PIB, fournit 20% de devises et emploie des milliers de Tunisiens.