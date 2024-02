Un conseil ministériel restreint présidé, lundi à la Kasbah, par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a décidé la relance du marché touristique russe.

Les ministères du tourisme et du transport ont été appelés à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre cette orientation dans l’objectif de renforcer le flux de touristes russes au cours de la prochaine saison estivale.

Le conseil a examiné les propositions de ces deux ministères, visant la reprise du marché russe et le développement des perspectives de coopération entre les deux pays dans le secteur touristique. Il s’est déroulé en présence des ministres des Finances, de l’Economie, du Commerce, du Tourisme et du Transport et du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangers, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023, la Tunisie a accueilli quelque 21 506 touristes russes alors que le pays enregistrait l’entrée de plus de 630 mille touristes russes en 2019, avant la pandémie du COVID, selon les chiffres du ministère du Tourisme.