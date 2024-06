Le trafic aérien des passagers via les aéroports tunisiens a augmenté de 8,8% entre 2023 et 2024 (5 premiers mois), s’établissant à 3 313 607 “mouvements passagers”, selon les statistiques de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), publiées, jeudi.

Cette tendance haussière a marqué le trafic aérien dans la majorité des aéroports tunisiens, avec une augmentation de 8,2% pour l’aéroport international de Tunis Carthage (2 665 641 mouvements passagers), de 9,3 % pour l’aéroport international de Djerba-Zarzis (565 709 mouvements passagers), de 16,3 % pour l’aéroport international de Sfax-Thyna (64 955 mouvements), de 153,2% à l’aéroport international de Tozeur-Nefta (15 854 mouvements) et de 58,1% à l’aéroport international de Tabarka-Ain Draham (1448 mouvements).

Les statistiques de l’OACA font également, état d’une hausse de 6,3% du trafic commercial “mouvements avions” durant les cinq premiers mois de 2024, par rapport à la même période de 2023, avec 28 097 mouvements avions enregistrés. Pour les mouvements avions, la hausse a été de 6,8% pour l’aéroport international de Tunis Carthage (22 034 mouvements), de 6,4 % pour l’aéroport international de Djerba-Zarzis (4386 mouvements), de 0,6% pour l’aéroport international de Sfax-Thyna (1373 mouvements).

Le trafic “mouvements avions” a aussi évolué de 70,1% pour l’aéroport international de Tozeur Nefta (228 mouvements). Il a, toutefois, régressé de 15,6% à l’aéroport international de Tabarka-Ain Draham.

Le trafic de Survol (Avions transitant par l’espace aérien tunisien) a atteint 24 902 mouvements durant les deux premiers mois de 2024, soit une évolution de 20,7% par rapport à la même période de 2023.