Le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX) Mourad Ben Hassine a indiqué qu’un tiers des manifestations et des rencontres programmées par le CEPEX en 2024, couvre le marché africain, précisant que le produit tunisien est sollicité sur ce marché, en forte croissance.

Au sujet des préparatifs des rencontres tuniso-africaines qui se tiendront, les 2 et 3 juillet 2024, Ben Hassine a ajouté, dans une interview réalisée au studio TV de l’agence TAP, que le centre a programmé 74 activités réparties entre foires et manifestations, faisant remarquer que le marché africain se distingue beaucoup plus par l’organisation des rencontres d’affaires que celle des foires et des manifestations spécialisées.

Et de poursuivre que les rencontres tuniso africaines constituent une opportunité pour promouvoir la coopération.

Le CEPEX possède 16 représentations à l’étranger, dont 6 couvrent les pays de l’Afrique subsaharienne, a indiqué le responsable, précisant que des nouvelles destinations sont en cours d’ouverture.

Il a dans le meme cadre indiqué que le centre a ouvert à Dakar (Sénégal) son 6ème bureau en Afrique, ajoutant que le CEPEX a organisé des rencontres tuniso- sénégalaises, qui ont attiré plus de 60 entreprises et ont permis la création de plusieurs partenariats.

Pour le responsable, le marché africain regorge de potentiel d’autant plus qu’il enregistre un taux de croissance élevé, ce qui incite les entreprises tunisiennes à conquérir le marché africain.

Le ministère du Commerce et le CEPEX coopèrent avec les bureaux diplomatiques de la Tunisie dans les pays africains en vue de faciliter l’accès des entreprises tunisiennes aux marchés africains.Le CEPEX a créé de complexes économiques sur le marché ghanéen Ghana, dont l’exploration a eu lieu ces dernières années.