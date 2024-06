Le taux d’inflation reste inchangé à 7,2% en mai 2024, d’après l’Indice des prix à la consommation, publié jeudi, par l’INS.

Cette stabilité est due d’une part à l’accélération du rythme d’augmentation des prix des produits alimentaires (9,7% au mois de mai 2024 contre 9,2% au mois d’avril 2024) et d’autre part à la décélération du rythme d’évolution des prix du groupe “habillement et chaussures” ainsi que ceux du groupe “restaurant, cafés et hôtels “.

La hausse des prix de l’alimentation provient, principalement, de l’augmentation des prix du café en poudre de 35%, des viandes ovines de 27,8%, des huiles alimentaires de 21,9%, des condiments de 16,6%, et des prix des viandes bovines de 15,7%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont connu une croissance de 7% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement de 9,5% (contre 9,7% au mois d’avril 2024) et des produits d’entretien courant du foyer de 8,8%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 5,5% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe restaurant, cafés et hôtels de 10,2% (contre 10,4% au mois d’avril 2024).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie légèrement à 6,8% contre 6,9% le mois dernier. Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 8% sur un an. Les prix des produits encadrés ont augmenté de 4,6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 10,6% contre 3,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.