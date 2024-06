Le PDG du Centre de Promotion des Exportations, Mourad Ben Hassine, a indiqué que son institution collabore avec le ministère du Commerce pour mettre en oeuvre une stratégie nationale d’exportation axée sur plusieurs marchés, y compris les marchés asiatiques et latino-américains.

En réponse à une question sur la diplomatie économique de la Tunisie, Ben Hassine a ajouté qu’un plan a été mis en place pour cerner les orientations stratégiques de la Tunisie en matière d’accès aux marchés.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, le responsable a noté que les commissions techniques se réuniront en permanence pour régler les problèmes entravant l’exportation des produits agricoles vers la Chine.

Il a évoqué de nombreuses procédures et conditions qui sont mises en place pour les exportateurs sur le marché chinois, mais en contrepartie, de nombreuses plateformes et points de communications ont été mis en place pour enregistrer les produits qui accéderont au marché chinois.

Il a rappelé que le CEPEX a organisé, l’année dernière, une manifestation sur le marché sud-coréen en Tunisie qui a vu une participation Coréenne de haut niveau, laquelle a abouti à la conclusion de contrats de partenariats dans plusieurs secteurs, y compris l’industrie des composants automobiles.

Le responsable a fait savoir que la manifestation “Expo Osaka 2025, qui se tiendra au Japon, offrira l’occasion de consolider les relations commerciales avec Tokyo et d’explorer le marché japonais et les pays d’Asie de l’Est, qui représentent les plus grandes économies du monde.

Ben Hassine a estimé que l’équipe “Tunisia Export”, formée en 2023, qui comprend des représentants des structures professionnelles, oeuvre à établir une vision unifiée sur les produits tunisiens et à identifier les marchés sur une base scientifique.

L’équipe “Tunisia Export” a réussi à établir une liste de 40 marchés et de 40 produits tunisiens et a mis ces données à la disposition des entreprises afin de les aider à choisir les marchés de manière simple et efficace.