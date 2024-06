L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5%, en mai 2024, après une hausse de 0,9% le mois précédent, a fait savoir, jeudi, l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette augmentation est, principalement, attribuée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,9%, des produits de l’habillement de 0,6% et du groupe « restaurants et hôtels » de 0,9%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,9%, à la suite de la hausse des prix des volailles (+4,2%), des viandes ovines (+3,7%) et des viandes bovines (+2,8%). En revanche, une baisse a été observée au niveau des prix des œufs (-2,4%) et des légumes frais (-1,3%).

Pour ce qui est des prix du groupe de l’habillement et chaussure, ils ont augmenté de 0,6%. Ainsi, les prix des articles d’habillement ont progressé de 0,8% et ceux des chaussures de 0,2%.

Par ailleurs, les prix de groupe « restaurant et hôtels » ont évolué de 0,9%. Cette hausse est expliquée par la hausse des prix des services d’hébergement de 2,7% et des services de restauration et cafés de 0,7%.

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 2,6% et 1,9%.

Le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3,6% et 2,6%. Par ailleurs, le groupe « Produits alimentaires encadrés » y a le plus faiblement contribué avec 0,1%.