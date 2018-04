Entre 5 mille et 6 mille visiteurs sont attendus au pèlerinage d’El Ghriba, prévu, à Djerba, les 2 et 3 mai 2018, annonce Perez Trabelsi, président de l’Association de la synagogue d’El Ghriba. En plus des pays émetteurs habituels, des visiteurs provenant de nouveaux pays, tels que la Russie et l’Italie, sont intéressés cette année par cet événement, précise-t-il.

Tous les moyens logistiques et matériels ont été mobilisés, pour garantir la réussite des festivités qui démarrent, le 28 avril.

Des personnalités religieuses de Russie et d’Italie, des diplomates et des ministres du gouvernement tunisien seront présents à cet événement qui constitue, selon Perez, un important indicateur pour la réussite de la prochaine saison touristique, en Tunisie.

Le président de l’Association de la synagogue d’El Ghriba adresse à tous les visiteurs de l’île, un message rassurant sur le climat de sérénité qui y règne et l’engagement du ministère de l’Intérieur à assurer les bonnes conditions de déroulement des festivités. Celles-ci auront lieu à quelques jours des élections municipales du 6 mai 2018.