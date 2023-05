L’Union Tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Condamne fermement l’attaque lâche et odieuse perpétrée hier mardi aux abords de la synagogue de la Ghriba à l’Ile de Djerba et affirme son rejet absolu de toute forme de violence et de haine.

Dans un communiqué publié mercredi, L’UTAP appelle toutes les composantes du peuple tunisien à s’unir contre le terrorisme et la haine pour protéger notre pays de toutes les menaces.

L’organisation a affirmé l’engagement de tous ses adhérents, agriculteurs et marins pêcheurs, à protéger et à défendre les intérêts de la patrie, selon le communiqué publié au nom de tous les participants à la 17e conférence tenue dans la ville de Tabarka du 8 au 11 mai 2023.

L’organisation salue les efforts et les grands sacrifices consentis par les institutions sécuritaires et militaires pour préserver la sécurité et la stabilité de la Tunisie, et salue l’intervention rapide et efficace des braves hommes de sécurité face à cette attaque brutale.

Pour rappel, une attaque a été perpétrée près de la synagogue de la Ghriba, sur l’île de Djerba, dans la soirée du mardi 9 mai 2023.

L’opération a eu lieu en deux temps, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, lorsqu’un membre de la Garde National, auteur des tirs, a d’abord tué l’un de ses collègues par balle et s’est emparé de ses munitions. Il s’est rendu ensuite aux abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre qui assuraient la sécurité des lieux avant d’être abattu.