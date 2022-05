Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a pris connaissance, mardi, lors de sa visite à l’île de Djerba, des préparatifs de la région en vue d’accueillir les prochaines échéances, dont en premier lieu le pèlerinage de la synagogue de la Ghriba prévu le 18 mai.

La région se prépare aussi pour la saison touristique et le Sommet de la Francophonie prévu en novembre prochain.

Le ministre s’est rendu à l’aéroport international de Djerba-Zarzis, puis au port de Houmet Souk et la synagogue de la Ghriba avant d’inspecter certains points sécuritaires installés dans le cadre des préparatifs de la visite annuelle de la Ghriba.

Dans une déclaration aux médias, le ministre a affirmé que “les préparatifs sur le plan de la sécurité sont excellents”, relevant “un déploiement sécuritaire important et un bon moral qui est de nature à rassurer les visiteurs de la Tunisie et transmettre un message sur un pays où règne la tolérance et la cohabitation”.

Pour sa part, Perez Trabelsi, président du comité d’organisation du pèlerinage de la Ghriba, qui accueillait le ministre de l’Intérieur à la synagogue, a déclaré que la visite de cette année sera exceptionnelle du fait du nombre de visiteurs qui variera entre 5 et 6 mille touristes.

“Des personnalités politiques de haut niveau, des diplomates et des ambassadeurs de l’Union européenne et du Canada sont aussi attendus”.

L’île de Djerba connaît un déploiement sécuritaire important qui dépasse les alentours de la synagogue pour couvrir la zone touristique, les entrées terrestre, maritime et aérienne de l’île et ce, dans le cadre des préparatifs de sécurité du pèlerinage de la Ghriba.