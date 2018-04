Le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) lance une ” street campaign ” afin de sensibiliser et d’encourager les femmes à participer aux élections municipales.

Cette campagne des rues se déroulera du 23 jusqu’au 28 avril 2018 dans divers espaces, notamment à l’avenue Habib Bourguiba, au campus universitaire de la Manouba, Souk Ezzahra, Souk Ibn khouldoun et la zone industrielle de la Echarguia. Le programme prévoit dans ce contexte des journées portes ouvertes qui auront lieu de lundi 23 avril à mercredi 25 avril de 10h jusqu’à 17h à la tente installée devant le café de Paris à l’avenue Bourguiba.

Selon les dernières estimations, précise le Credif dans un communiqué de presse, le taux d’abstention des femmes aux élections municipales atteindrait des records avec près de 2 femmes sur 3 qui ne participerait pas au scrutin du 6 mai prochain.

Selon la même source, une faible participation des femmes représente un risque important pour la représentation dans les instances locales et pour la légitimité des futurs élus.