Comme annoncé il quelques semaines voire mois, Ennakl Automobiles vient d’inaugurer une antenne en Côte d’Ivoire, plus précisément à Abidjan.

Pour ce faire, Ibrahim Debache, son P-dg, y a créé une nouvelle société d’automobile dénommée “AFCAR“, dont l’inauguration a eu lieu le mercredi 18 avril 2018 dans la capitale ivoirienne, au cours d’une cérémonie en présence du président-directeur général d’Ennakl Automobiles, Ibrahim Debache.

Dans un premier temps, cette entreprise aura pour mission de commercialiser sur le marché ivoirien quatre modèles de la marque SEAT, en l’occurrence La LEON, L’ARONA, L’ATECA et L’IBIZA.

M. Debache a déclaré, lors d’une conférence de presse organisée à Abidjan-Marcory, que «cette idée de venir en Côte d’Ivoire fait partie de nos projets innovants et de notre souhait de s’exporter et d’exporter notre savoir-faire dans la région subsaharienne. On a choisi la Côte d’Ivoire comme hub pour notre développement dans la sous-région et aussi pour plusieurs raisons. Pour nous, la Côte d’Ivoire c’est aussi un pays qui représente une grande potentialité, grâce à une stabilité politique, une position stratégique au sein de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), un réseau logistique efficient et surtout des perspectives de croissance importante. Le marché de l’automobile en Côte d’Ivoire a connu, après plusieurs années difficiles, une nouvelle embellie. Le marché est en train d’évoluer vers des véhicules neufs…», rapportent des journaux ivoiriens.

Et M. Debache de préciser : «Le concessionnaire Seat en Côte d’Ivoire, c’est Afcar, appuyé par le groupe tunisien Amen, présent dans 10 pays d’Afrique.

Le p-dg d’Ennakl Automobiles assure également que «sa structure apporte, certes, au marché ivoirien, une nouvelle marque, mais s’implante également en tant qu’acteur important dans le domaine de la formation et de la création d’emplois.

A court terme, environ 10 emplois vont être créés en Côte d’Ivoire, mais ce chiffre est appelé à augmenter en fonction de la progression des ventes de la marque dans le pays.

D’ailleurs, le groupe tunisien envisage une implantation dans d’autres villes ivoiriennes, ainsi que le développement de partenariats avec des pétroliers, rapporte le site linfodrome.com.

Tallel BAHOURY