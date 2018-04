Les journées de formation “la vente par le théâtre au service d’une meilleure valorisation de l’artisanat” se tiendront du 23 au 25 avril 2018 au siège de l’Office national de l’artisanat (ONA) à Tunis.

Le projet vise à soutenir la croissance économique et la création d’emplois en améliorant la compétitivité des exportations et en augmentant les exportations des produits artisanaux de TPME tunisiennes.

Il s’agit d’un outil au service de la stratégie commerciale et promotionnelle de l’artisanat tunisien qui favorisera l’acquisition de compétences commerciales clefs pour le développement des marchés sur le plan national et international, aussi bien pour les mono artisans, les coopératives et les acteurs clés de l’artisanat et cela, que ce soit pour une première expérience ou pour un perfectionnement en techniques d’exposition, de promotion ou d’exportation.

Cette formation s’adresse à tous les acteurs du secteur de l’artisanat qui désirent exposer leur production en vue d’améliorer leurs ventes, de renforcer leur image, d’étendre leur réseau de distribution ou de conquérir de nouveaux marchés, à travers la participation à des foires, à des salons thématiques ou professionnels, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger.

La première phase bénéficiant à 26 professionnels de l’artisanat en 2 sessions de 3 jours chacune), la première phase étant planifiée du 23 au 25 avril pour bénéficier à des artisans avant leur participation au salon de la création artisanale (du 26 avril au 05 mai prochain au Parc des Expositions du Kram).

Les bénéficiaires directs sont les entreprises et artisans du secteur de l’artisanat qui recevront une assistance technique pour renforcer leurs capacités.

Les objectifs de ce projet sont : Développer les compétences théoriques, techniques et comportementales commerciales

nécessaires à une participation optimale des artisans et des acteurs du secteur de l’artisanat aux foires et salons, développer les compétences métier spécifiques (Etudes de marché, marketing international, techniques de vente , comportement du consommateur…) pour les entreprises, les acteurs de référence du secteur de l’artisanat, le personnel de l’ONA et les autres partenaires et développer la notoriété de L’Artisanat à travers un cursus de formation de qualité.

Ce programme pilote de formation se tiendra à l’initiative de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité des Services (PACS).