Le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME), Slim Feriani, a récemment rappelé que le gouvernement a décidé plusieurs mesures en faveur des PME dont essentiellement celle relative au Fonds d’appui aux PME, qui est devenu opérationnel début avril 2018, moyennant une enveloppe de 400 millions de dinars et aiderait à restructurer, sur trois ans, près de 600 PME en difficulté.

De son côté, Bechir Boujdey, membre du bureau exécutif de l’UTICA, dira que les PME, qui occupent une place prépondérante dans le tissu économique du pays, aspirent à une stratégie claire et des actions appropriées pour améliorer leur compétitivité.

“Nous attendons de notre administration plus d’écoute et une réactivité sans faille pour apporter des solutions raisonnables attendues par les professionnels et un traitement convenable des PME existantes, surtout celles en difficulté”, ajoute Boujdey.

Il a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie industrielle claire déclinée par approche sectorielle et une autre portant sur l’innovation, sachant que les PME et les différents secteurs industriels ont pâti, depuis la révolution, des conséquences de la non visibilité et d’un manque de stratégie industrielle.