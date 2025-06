L’Afrique offre d’immenses opportunités aux entreprises tunisiennes, les piliers du succès sur ce marché étant la compréhension des marchés, l’établissement de relations de confiance et l’adoption d’une vision à long terme, c’est ce qui ressort d’une rencontre organisée à Tunis par le projet Qawafel, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France.

Les secteurs porteurs sur le continent africain, sont “l’agro-industrie, les bureaux d’études, les BTP, la santé, le digital et la formation”.

Placé sous l’égide du Ministère de l’Économie et de la Planification (MEP) et en partenariat avec les ministères, opérateurs publics et le secteur privé, le projet Qawafel vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème tunisien de l’internationalisation, contribuant à la visibilité du pays et l’émergence d’initiatives innovantes tunisiennes sur les marchés prioritaires du continent.

Qawafel a tenu fin mai 2025, une nouvelle session de « Qawafel Gathering », une initiative conçue pour soutenir l’internationalisation des PME et startups tunisiennes sur le continent africain, axée sur les dynamiques des marchés africains.

La discussion a permis de montrer que pour l’entreprise, l’implantation d’une filiale en Afrique, si elle est plus coûteuse initialement, s’avère souvent plus rentable à long terme. Il importe de “comprendre le pays», en commençant «par exporter pour tester le marché».

Il s’agit, aussi, de « commencer par des partenaires locaux pour travailler à moyen ou long termes». Si le soutien institutionnel est utile, « la volonté de faire des affaires en Afrique subsaharienne » prime pour un entrepreneur qui ambitionne de conquérir le marché africain.