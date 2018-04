La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi sur une baisse de 0,47% réalisée par le Tunindex à 7 094,96 points soit un volume d’échanges de 4,753 MD.

Le titre BNA a animé le marché par un volume transactionnel de 1,493 MD à 13,90 D soit un accroissement de 2,28%.

A la hausse, le titre STAR ASSURANCES s’est échangé à 99,38 D soit une montée de 6,08%, suivi par TUNISAIR qui a réalisé une augmentation de 5,66% à 0,56 D. Le titre TAWASOL GROUP HOLDING s’est, quant à lui, monnayé à 0,30 D soit un relèvement de 3,44 %.

Dans le vert, SOTETEL et LAND’OR ont réalisé respectivement une progression de 2 ,57% et 2,45% à 2,79 D et 9,18 D.

A la baisse, le titre CEREALIS a chuté de 5,91% à 4,61 D suivi par SOPAT qui s’est échangé à 0,67 D soit un recul de 4,28%. Le titre BTE a réalisé une baisse de 2,99% à 15,23 D.

Dans le rouge, les titres SOTEMAIL et ASTREE ont chuté respectivement de 2,89 % et 2,59 % à 1,34 D et 34,11 D.