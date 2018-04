Dix (10) millions d’euros –ou environ 30 millions de dinars. C’est le montant d’une ligne de crédit que l’Agence française de développement (AFD) vient d’accorder à Amen Bank. L’accord de crédit a été signé au siège de la banque tunisienne, lundi 16 avril 2018, entre Ahmed El Karm, président du directoire d’Amen Bank, et Gilles Chausse, directeur général de l’AFD Tunisie, en présence des cadres deux institutions et de nombreux journalistes de la place.

Cette ligne de crédit est destinée à soutenir les projets tunisiens d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de réduction de la pollution, faisant ainsi d’Amen Bank la troisième banque tunisienne à rejoindre le Programme SUNREF –pour Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance. A noter au passage que ce programme est doté d’un montant de 40 millions d’euros dont l’objectif est d’accompagner les marchés des énergies renouvelables, plus généralement le «financement vert», ainsi que les projets de dépollution et respectueux de l’environnement, précise le communiqué d’Amen Bank distribué aux journalistes à cette occasion.

La ligne de crédit est aussi accompagnée d’une enveloppe d’assistance technique, financée par l’Union européenne. Ce volet vise à renforcer les capacités des différents acteurs (banques, entreprises et les deux agences technique que sont l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie et l’Agence nationale de Protection de l’Environnement). Une enveloppe de prime à l’investissement est également mise à la disposition des entreprises.

Pour l’AFD, ce prêt s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le Groupe AFD pour appuyer la transition énergétique en Tunisie. Cette volonté s’est traduite par la lettre d’intention signée entre le directeur général de l’AFD et le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, le 1er février 2018, à l’occasion de la visite en Tunisie du président Emmanuel Macron, lit-on dans le communiqué.

Pour l’Amen Bank, cette ligne consolide les rapports privilégiés entre l’AFD et Amen Bank et lui permettra de contribuer efficacement au financement du programme national d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables par l’application des conditions avantageuses (inférieures au marché domestique tunisien) en termes de durée (10 ans avec 3 années de grâce).

Effet, M. El Karm expliquera que le taux d’intérêt de ce crédit est fixe, par conséquent, la banque accordera des crédits aux entreprises avec également un taux fixe.

Plus généralement, le président du directoire d’Amen Bank assure que la convention signée entre sa banque et l’AFD privilégie l’aspect “efficacité énergétique“, considéré aujourd’hui comme un sujet éminemment important dans la nouvelle stratégie de développement de la Tunisie. Car, explique M. El Karm, «… si nous avons une balance commerciale déficitaire, c’est en grande partie à cause d’une facture énergétique élevée ; si nous avons un budget déficitaire, c’est qu’une partie de nos recettes va à la compensation des produits pétroliers. De ce fait, tout ce qui peut améliorer la donne énergétique est le bienvenu, pour l’équilibre du schéma de développement du pays et pour la relance de l’activité économique».

Le directeur d’AFD Tunisie, Gilles Chausse, sous forme de reproche à peine voilé, a appelé les journalistes à répandre de bonnes nouvelle, plus précisément «… des messages positifs, de progrès et de développement», rappelant que l’AFD joue le rôle de «porteur de développement par le financement et l’appui technique». En outre, l’AFD milite pour «un monde plus vert et une Tunisie plus verte».