Le forum de notre confrère L’Economiste Maghrébin, qui a lieu jeudi 19 avril, porte cette année sur le thème on peut plus d’actualité, «Mobilités et ruptures : Les défis de la Tunisie».

Le forum sera ponctué de trois panels, à savoir :

Mobilité des hommes et des talents : l’école et le travail,

Mobilité des normes et des règles : le droit et l’administration,

Mobilité des capitaux et des investissements : la nouvelle mondialisation.

Quelque 45 décideurs des secteurs (public et privé) et autres experts et universitaires tunisiens et étrangers sont attendus à cette rencontre dont l’ouverture des travaux sera assurée par le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani.

Quant à la présidence du forum, elle a été confiée à Habib Karaouli, PDG de Cap Bank, lequel modérera également le premier panel ; tandis que la modération des second et troisième panels a été confiée à Kais Daly (expert en développement et en management) et Aziz M’barek (PDG d’AfricInvest).

A rappeler que L’Economiste Maghrébin est un mensuel spécialisé dans les questions économiques et financières édité à Tunis.