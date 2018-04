La coopération sécuritaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande a été au centre d’un entretien, vendredi 13 avril à Tunis, entre le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, et le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) pour la planification et la politique de Défense, Jonathan Parish.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, Zbidi s’est félicité de l’évolution de la coopération entre la Tunisie et l’OTAN notamment dans le domaine de la formation, de l’entraînement des forces spéciales et des renseignements, appelant à identifier de nouvelles pistes pour développer les ressources humaines.

“La Tunisie compte sur ses propres moyens pour relever les défis sécuritaires mais aussi sur la coopération avec les pays amis et l’OTAN, en tant que partenaire dans la lutte antiterroriste”, a-t-il dit.

Pour sa part, Parish a réaffirmé la disposition de l’organisation à continuer à soutenir la Tunisie dans son combat contre le terrorisme, assurant qu’il œuvrera à sensibiliser les Etats membres de l’OTAN pour réagir positivement avec les besoins de l’institution militaire.

Par ailleurs, Parish a salué les pars franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, qualifiant la Tunisie de “modèle à suivre dans la région”.