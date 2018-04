La Société Tunisienne de Banque -STB- vient d’annoncer que son assemblée générale ordinaire se tiendra le samedi 28 Avril 2018, à 10 heures du matin, à l’Immeuble STB – Rue Hédi Karray- El Menzah- Cité des Sciences « Salle de Conférence » et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1- Lecture du rapport du Conseil d’Administration de la banque et du groupe STB, relatif à l’exercice 2017.

2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2017.

3- Approbation du rapport du Conseil d’Administration, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de la loi n° 2016 – 48 du 11 juillet 2016, et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l’exercice 2017.

4- Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour leur gestion au titre de l’exercice 2017.

5- Affectation du résultat de l’exercice 2017.

6- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des Présidents et des Membres des comités.

7- Désignation de nouveaux administrateurs représentant les participants publics.

8- Nomination d’un administrateur représentant les petits porteurs.