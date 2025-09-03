Le résultat net semestriel de la Société Tunisienne de Banque (STB Bank) a atteint 22,3 millions de dinars (MD) au 30 juin 2025 contre 14,4 MD au terme du premier semestre de 2024, soit une hausse de 54,5%, d’après ses états financiers intermédiaires publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Ces résultats font également état d’un ratio de liquidité de 583,45%. Les banques sont tenues, rappelle-t-on, de respecter un ratio de liquidité durant l’année 2025 de 100%, et ce en vertu de la circulaire BCT n°2014-14 du 10 novembre 2014.

Le produit net bancaire (PNB) semestriel de la banque s’est établi à 350,4 millions de dinars, en hausse de 10,9% par rapport à juin 2024, et ce malgré la minoration des intérêts contractuels imposée par la loi n°41-2024 du 02 aout 2024 portant amendement du code de commerce.

En effet, l’encours des crédits des clients ayant présenté des demandes d’abattement est de 160,783 MD au 30 juin 2025. L’effet de réduction du taux, objet des demandes éligibles reçues courant le premier semestre 2025, s’élève à 4,589 MD. L’estimation de la minoration des intérêts contractuels à percevoir au titre du deuxième semestre 2025 tenant compte de l’ensemble des contrats éligibles serait de 6,682 MD.

Les charges d’exploitation ont été marquées par une hausse de 1,6% des frais de personnel à 117,4 MD et une augmentation de 7,4% des charges générales d’exploitation à 48,9 MD.

Au terme du premier semestre de 2025, les créances sur la clientèle se sont élevées à 9,1 milliards de dinars, en repli de 6,9% sur un an. Les dépôts et les avoirs de la clientèle se sont établis à 11,7 milliards de dinars en hausse de 3,1%.

Site web : STB