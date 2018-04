Le président de la République, Béji Caid Essebsi, a reçu, jeudi 12 avril, le secrétaire général de l’Organisation arabe des technologies de communication et d’information (OATCI), Mohamed Ben Amor.

Le premier responsable de l’OATCI a présenté au chef de l’Etat un aperçu des activités de son organisation et des résultats de ses réunions annuelles, tenues à Tunis du 10 au 12 avril.

La rencontre, à laquelle étaient également présents les chefs des délégations participantes à ces réunions, a aussi permis de présenter les activités parallèles organisées à l’occasion de ces réunions, dont l’inauguration du centre d’excellence de navigation via les satellites dans le Technopôle d’el Ghazela, réalisé en partenariat avec la Chine.

Le centre constitue le premier projet de coopération dans ce domaine entre la Ligue des pays arabes et la Chine permettant aux pays membres de l’OATCI d’échanger les expériences et expertises et de développer les activités de recherche et des applications relatives à ce système.

Le chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, l’importance du secteur des TIC dans le développement des économies des pays, saluant, à cet effet, les efforts déployés par l’organisation pour impulser la coopération entre les pays arabes dans ce secteur dynamique et réitérant l’appui continu de la Tunisie à cette organisation afin de développer ses activités et réaliser ses objectifs.

Il a estimé que la réalisation d’un avenir meilleur pour la région arabe nécessite surtout l’utilisation des nouvelles technologies et leur exploitation pour la réalisation des objectifs de développement global.

L’organisation arabe des technologies de communication et d’information (AICTO), créée en 2001, est une organisation opérant sous l’égide de la Ligue des Etats Arabes.