Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, 15 décembre courant, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité d’aplanir les difficultés rencontrées par les petits agriculteurs, s‘agissant notamment, du pressage, du stockage et de la commercialisation de l’huile d’olive, appelant les différentes parties prenantes dans le secteur oléicole à conjuguer leurs efforts en vue de tirer meilleur bénéfice de la récolte oléicole record de cette année.

Il a, dans ce contexte, recommandé d’identifier de nouvelles mesures, de mettre en place des lignes de financement avantageuses et d’œuvrer à dénicher de nouveaux marchés pour l’exportation de l’huile d’olive tunisienne, recommandant à ce propos de fixer un prix de référence qui soit en mesure de permettre aux agriculteurs de bénéficier de leurs pleins droits.

Le président Saïed, a en outre, exhorté les différentes parties opérant dans les secteurs public et privé à œuvrer à concrétiser les aspirations du peuple tunisien, affirmant qu’il n’est plus question de pousser les agriculteurs à renoncer à la récolte des olives, dès lors qu’il s’agit d’une richesse nationale.

Tout citoyen patriote est appelé plus que jamais à préserver cette richesse et à la développer au même titre que les autres richesses nationales du pays, a-t-il encore fait savoir

Toujours selon la même source, la rencontre a été l’occasion de débattre de la situation de plusieurs offices créés depuis les années 60 et qui ont perdu beaucoup de leur rôle, tels que l’Office national de l’huile (ONH) dont la capacité de stockage était estimée à 350 000 tonnes en 1962 avant de baisser progressivement pour atteindre seulement 90 000 tonnes en 2025.

Face à ce recul inquiétant, le président Saïed a appelé à passer « à la vitesse supérieure » afin que cet office puisse accomplir au mieux la mission qui est la sienne.

Par ailleurs, le président de la République a donné ses instructions en vue de mettre à la disposition des agriculteurs dans les différentes régions du pays les variétés de semences locales ainsi les engrais nécessaires.

Tout en insistant sur l’impératif d’atteindre la sécurité alimentaire totale, partie intégrante de la sécurité nationale du pays, le président Saïed a conclu que la sécurité et l’invulnérabilité du pays tout comme la pérennité des institutions doivent prévaloir sur toute autre considération.