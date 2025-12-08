Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, samedi, matin, au palais de Carthage, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Investissements du Sultanat d’Oman, Qais bin Mohammed Al-Yousef.

Lors de cette rencontre, cite un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a passé en revue les relations historiques privilégiées liant la Tunisie au Sultanat d’Oman, soulignant que celles-ci sont « anciennes, profondes et bien ancrées ».

Il a, dans ce contexte, cité plusieurs exemples, dont notamment, l’école fondée par l’enseignant Mohamed Ali Boudhina à Mascate au début du XXe siècle sous le règne du sultan Taimur ben Fayçal ainsi que la visite historique effectuée par le Sultan d’Oman Qabous ben Saïd en Tunisie en 1973.

Le président Saïed a, en outre, indiqué que le processus de la coopération bilatérale entre les deux pays amorcé depuis les années 1970 a pris de l’élan au fil des années pour gagner plusieurs secteurs dont l’éducation, la culture, de la formation, de l’administration, de la santé et de la justice.

Ce processus a-t-il poursuivi, est appelé aujourd’hui à se développer et à se diversifier pour englober moults secteurs, tels que l’économie, le commerce, l’investissement et le développement des ressources humaines, et ce, à la faveur du capital du respect mutuel entre nos deux peuples frères et compte tenu des larges perspectives de coopération et des opportunités de coopération et de partenariat qui s’offrent à eux.

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour mettre en valeur les résultats ainsi que les opportunités de coopération prometteuses offertes aux deux pays à l’occasion de la visite du ministre omanais du commerce, de l’industrie et de la promotion des investissements en Tunisie.

Evoquant les développements survenus sur la scène internationale, le chef de l’Etat a tenu à souligner que le monde d’aujourd’hui est en proie à des mutations « rapides et profondes », appelant à ce propos à un surcroît de rapprochement et de coopération afin de parvenir à relever les défis posés et de s’imposer avec force en tant qu’acteurs agissants au « rendez-vous » avec l’histoire.