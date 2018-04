Une conférence ayant pour thème “L’accès des femmes journalistes aux postes de décision dans les agences de presse arabes” se tiendra les 24 et 25 avril 2018 à Tunis.

Organisée par l’Agence Tunis Afrique presse (TAP) en collaboration avec la Fédération des agences de presse arabes (FANA) et la fondation Konrad Adenauer-Stiftung (Kas), cette conférence a pour objectif de faire la lumière sur le statut et le vécu de la femme journaliste exerçant dans les agences de presse arabes et les moyens de faire participer les femmes aux postes de décisions afin qu’elles exercent pleinement leurs responsabilités.

Il est prévu la participation de journalistes femmes de Tunisie et de plusieurs pays arabes, d’universitaires, de représentants de départements ministériels, d’organisations nationales et internationales ainsi que de la société civile et des médias.

Prennent part à cette conférence, notamment le président directeur général de l’Agence Tunis Afrique presse, Lotfi Arfaoui, le secrétaire général de l’Union des agences de presse arabes, Farid Ayar, et le représentant-résident de la fondation Adenauer-Stiftung, Holger Dix.

Le programme de cette conférence comprend quatre séances de travail suivies de débats qui seront axées sur :

Le statut actuel de la femme journaliste dans le monde arabe,

Les agencières arabes : les entraves au leadership,

Genre et égalité dans les agences de presse arabes : état des lieux,

Propositions pour promouvoir le statut des agencières arabes”.

Les recommandations de cette conférence seront discutées et élaborées dans le cadre d’une table ronde, suivies de l’adoption et la lecture de la déclaration finale.