Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui participe jeudi à la réunion préparatoire de la 29e session ordinaire du Sommet arabe qui aura lieu dans la capitale saoudienne Ryadh.

Selon un communiqué rendu public mercredi par le ministère des Affaires étrangères, cette réunion planchera sur plusieurs questions arabes, dont en particulier la cause palestinienne, la question de la sécurité nationale arabe, la lutte contre le terrorisme et les développements dans plusieurs pays arabes.

La réunion portera également sur les moyens de développer l’action de la Ligue des Etats arabes, à la lumière des travaux des groupes de travail en charge du dossier.

La réunion planchera aussi sur plusieurs questions économiques issues de la réunion préparatoire du Conseil économique et social du Sommet, s’agissant notamment de la mise en œuvre des décisions du sommet arabe économique et social et de l’agenda du développement durable 2030 pour la région arabe.

Une invitation avait été adressée par le serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud au président de la République, Béji Caïd Essebsi pour assister au 29e Sommet de la Ligue des Etats arabes prévu le 15 avril 2018 au Royaume d’Arabie Saoudite.