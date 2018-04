Coupe Davis : Duel entre Rafael Nadal et Alexander Zverev

Rafael Nadal et Alexander Zverev vont se livrer, dimanche 7 avril, un duel, le plus important de ce week-end de la Coupe Davis, avec l’impératif de remporter le match pour l’Espagnol afin de permettre à son équipe de rester dans la course.

L’équipe de l’Espagne, composée notamment de Feliciano Lopez et Marc Lopez, a cédé devant Tim Pütz et Jan-Lennard Struff en cinq sets, permettant à l’Allemagne de reprendre l’avantage (2-1).

L’Allemand Zverev peut sceller la qualification de son équipe, mais pour y parvenir, il lui faudra battre Nadal, redevenu N.1 mondial lundi dernier, après plus de deux mois d’absence à cause d’une blessure.

Les Etats-Unis ont de leur côté décroché le premier billet pour le dernier carré, une première pour les Américains depuis 2012. Ils seront opposés en demi-finales à la Croatie ou au Kazakhstan.