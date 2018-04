Néziha Laabidi appelle à la ratification par la Tunisie de la Charte africaine des droits des femmes

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Néziha Laabidi, a appelé, vendredi 5 courant, à accélérer la ratification du protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes.

Ce protocole ne manquera pas de renforcer les droits économiques, sociaux et politiques de la femme tunisienne, a-t-elle estimé, lors d’une séance d’audition organisée par la commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures.

En vertu de ce protocole qui comporte 32 articles, les Etats membres de l’Union africaine s’engagent à garantir aux femmes les droits économiques, sociaux et politiques.

Les députés ont, par ailleurs, souligné l’importance de ce protocole qui est en harmonie avec la loi organique relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Adopté le 11 juillet 2003, lors du deuxième sommet ordinaire à Maputo (Mozambique) par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, ce protocole vise à accorder une plus grande attention aux droits fondamentaux des femmes en Afrique. Plus spécifiquement, il vise à promouvoir les principes de l’égalité, de la paix, de la liberté, de la dignité, de la justice, de la solidarité et de la démocratie.