Le taux de couverture de la balance commerciale tunisienne a gagné 7,6 points, à la fin du premier trimestre de 2018, passant à 73,6%, contre 66% durant la même période de l’année dernière et ce, pour la première fois depuis plusieurs mois, selon des chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS).

L’amélioration du taux de couverture fait suite à la légère baisse du déficit commercial, lequel a atteint 3,655 milliards de dinars durant le premier trimestre de 2018 contre 3,879 milliards de dinars durant la même période de 2017, grâce à la hausse perceptible des exportations du pays de 35,2% à 10,182 milliards de dinars contre 7,532 milliards de dinars durant le premier trimestre de 2017.

L’augmentation des exportations a été ressentie dans tous les secteurs notamment, dans l’énergie en hausse de 138,5%, grâce à la hausse des exportations de pétrole brut à 516,9 MDT. La hausse des exportations a, également, concerné les produits agricoles et agroalimentaires (89,4%), notamment l’huile d’olive (776,9 MDT), les dattes (263,8 MDT), les industries électriques et électroniques en hausse de 26,7%, le textile (+26,7%), les industries manufacturières (+26,9%).

Par contre, les exportations des phosphates et dérivés, ont baissé de 26,5% notamment, celles du DAP qui se sont établies à 39,8 millions de dinars contre 134,6 MDT.

Quant aux importations, elles ont augmenté pendant les trois premiers mois de 2018 de 21,2% à 13,837 milliards de dinars contre 20,2%, durant la même période de 2017. La hausse des importations à un rythme plus élevé que l’année dernière est due à la hausse des achats en énergie (+37,4), des produits semi-fabriqués (+28,4), des équipements (+17%), des produits agricoles et agroalimentaires (9,3%) alors que les importations de matières premières et des phosphates ont reculé de 2,7%..

Le déficit de la balance commerciale tunisienne se répartit entre notamment, la Chine avec 1,043 milliard de dinars, l’Italie (717 MDT), la Turquie (541 MDT), l’Algérie (325,5 MDT) et la Russie (306,3 MDT).

Tandis que les échanges commerciaux demeurent excédentaires avec la France à 1,009 milliard de dinars, la Libye (192,7 MDT) et le Maroc 122,4 MDT.

Le déficit commercial énergétique s’est creusé durant le premier trimestre de 2018, à 1,382 milliard de dinars contre 1,183 milliard de dinars lors des trois premiers mois de 2017.