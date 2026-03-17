La balance commerciale alimentaire a enregistré, à la fin du mois de février 2026, un excédent de 489,7 millions de dinars (MD), contre un excédent de 391,1 MD durant la même période de l’année précédente, enregistrant ainsi un taux de couverture de 136,5% contre 129,9% à la fin du mois de février 2025.

Selon les données statistiques de l’Observatoire Nationale de l’Agriculture (ONAGRI), la valeur des exportations alimentaires a progressé de 7,8%, tandis que celle des importations a augmenté de 2,6%. L’accroissement de l’excédent s’explique principalement par la hausse des exportations d’huile d’olive de 24,3%, conjuguée à une baisse de la valeur des importations des céréales de 19,1%.

Les exportations alimentaires ont représenté 16,9% de l’ensemble des exportations nationales, atteignant une valeur de 1830,5 MD à la fin du mois de février 2026. Les exportations d’huile d’olive ont atteint 1252,3 MD, contre 1007,6 MD à la fin du mois de février 2025, s’octroyant ainsi une part de 68,4% des exportations alimentaires totales.

Du côté des achats, les importations alimentaires ont constitué 9,9% des importations nationales totales pour s’établir à 1340,8 MD. Les importations de céréales se sont élevées à 577,7 MD, soit une baisse de 19,1% par rapport à 2025.

Ces achats ont concerné majoritairement les blés dont la valeur a atteint 264,6 MD, soit 45,8% des importations céréalières.

L’analyse des prix révèle une baisse du prix moyen à l’importation du blé dur de 16,4% et du blé tendre de 10,0%. En revanche, la valeur des importations d’huiles végétales a bondi de 74,4% pour atteindre 127,9 MD, sous l’effet d’une hausse des prix à l’importation de 1,2%.

Les importations de sucre ont connu une augmentation exceptionnelle de 1028,7%, accompagnée d’un renchérissement du prix moyen à l’importation de 46,6% par rapport à l’année précédente.

Concernant la balance commerciale globale, le déficit s’est réduit de 20,8% à la fin du mois de février 2026 pour se situer à 2784,2 MD, contre 3517,0 MD à la même période en 2025. Cette amélioration résulte d’une hausse des exportations globales de 6,2% (10803,1 MD) face à un léger repli des importations de 0,7% (13587,4 MD).