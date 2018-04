La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans le rouge. Le Tunindex affiche une baisse de 0.11% avec 7 175.27 points dans un volume total de 1.020 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, la STB grimpe de 3% à 4.12 D (dinars) suivie par HEXABYTE et OFFICE PLAST qui gagnent respectivement 3% et 2.85% à 5.15 D et 2.52 D.

A la baisse, CEREALIS chute 2.94% à 4.61 D tout comme TUNISIE LEASING et SAM qui baissent respectivement de 2.94% et 2.91% 15.16 D et 2.66 D.