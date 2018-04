Une délégation du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) a effectué, jeudi 5 avril, une visite à Bizerte dans le cadre du suivi du projet de la Plateforme des Emplois Verts “PEV”.

La directrice exécutive de l’UNOPS, Grete Faremo, a indiqué à cette occasion le souci de réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer la réussite de ce projet lancé au profit des jeunes de la région notamment les détenteurs d’idées de projets.

Le chef de cabinet du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nizar Kharbech, a souligné l’apport de ce projet dans l’accompagnement des jeunes promoteurs et la consécration du concept de l’économie verte, ajoutant que le projet est prorogé jusqu’au 31 mars 2019 compte tenu de la réussite de cette initiative.

Pour sa part, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a rappelé que dans le cadre de la Plateforme des Emplois Verts (PEV), 25 projets ont été exécutés, 18 ont signé un accord de principe, 7 vont recevoir les financements nécessaires et 350 diplômés du supérieur ont été intégrés dans la vie active.

La PEV dans le gouvernorat de Bizerte cible la formation de 850 demandeurs d’emploi parmi les diplômés du supérieur et des centres de formation professionnelle.

Le projet en question vise à améliorer l’employabilité des jeunes, à contribuer à la formation des compétences en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi et, partant, préparer à l’accès au système de l’économie verte.

Il a été lancé en 2016 à l’initiative du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (MFPE) et de l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), en coopération avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et la Banque islamique de développement (BID), et se poursuivra jusqu’à mars 2019.