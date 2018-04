L’évolution de la situation en Libye et les efforts visant un règlement politique et pacifique à la crise libyenne ont été au centre d’un entretien entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et représentant spécial du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Slaheddine Jemmali.

Cité dans un communiqué du ministère, rendu public le 5 avril, Jhinaoui a souligné le rôle assuré par l’organisation panarabe pour pousser les différents acteurs libyens à reprendre le dialogue en se référant aux résultats probants des dernières concertations tenues à Tunis, en octobre et en novembre 2017, sous l’égide de l’émissaire spécial des Nations-Unies en Libye, Ghassen Salamé.

Khemaies Jhinaoui a, par la même occasion, réaffirmé que la Tunisie soutient la feuille de route onusienne en faveur d’un règlement politique global de la crise en Libye.

De son côté, Slaheddine Jemmali a souligné le souci de la Ligue de contribuer activement au rapprochement des vues entre les antagonistes libyens de manière à répondre aux aspirations du peuple libyen à la paix et la stabilité, peut-on lire dans le même communiqué.