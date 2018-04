La Jeune chambre économique de Tunis, présidée par Mehdi El Ouerghi, organise, samedi 7 avril 2018 au siège de l’UTICA, la deuxième édition de «Make It Social», sa conférence dédiée à l’économie sociale et solidaire (ESS).

La conférence se déroulera en deux panels. Le premier traitera de la mutation du système économique et du cadre légal en Tunisie. Le second sera dédié aux rôles et appuis des organismes nationaux et internationaux à l’ESS, toujours en Tunisie.