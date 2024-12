“Sur un total de 124 sociétés communautaires légalement créées, 21 sont entrées en activité”, a fait savoir mercredi Hasna Jiballah, secrétaire d’État chargée des sociétés communautaires.

Dans une déclaration aux médias en marge d’un colloque scientifique sur « les sociétés communautaires, un levier pour le développement durable et l’économie sociale et solidaire », Jiballah a souligné que ce chiffre devra passer, prochainement, à 30 sociétés communautaires actives.

En outre, la secrétaire d’Etat a déclaré que la révision de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles vient d’être achevée et en vertu de cet amendement l’exploitation des terres domaniales ne sera pas monopolisée par les sociétés communautaires.

“Le texte juridique qui donne la priorité à ces mêmes sociétés dans l’exploitation des terres domaniales prévoit l’octroi de certains privilèges aux coopératives, aux porteurs d’initiatives privées et aux détenteurs de diplômes supérieurs”, a-t-elle précisé.

« Le chef du gouvernement devra présenter ce nouveau texte amendé au prochain conseil ministériel et une fois adopté et promulgué 120 sociétés communautaires locales et régionales deviendront actives”, a-t-elle ajouté.

Hasna Jiballah a également évoqué la subvention de solidarité de 20 mille dinars par entreprise (fonds de roulement), que l’État œuvre à activer en 2025, après avoir achevé la révision du décret n°2019- 542 du 28 mai 2019 fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, afin que les propriétaires des sociétés communautaires créées depuis trois ans puissent en bénéficier après qu’elle ait été limitée aux entreprises créées depuis une année seulement.

Elle a, par ailleurs, souligné que la subvention mensuelle d’appui de 800 dinars a été activée pour chaque société communautaire, à condition qu’elle n’ait pas dépassé trois ans depuis sa création légale, notant que cette subvention, qui existait auparavant à raison de 200 dinars par personne, est « symbolique et non matérielle ».

Selon Hasna Jiballah « les sociétés communautaires constituent une opportunité historique pour la Tunisie de consacrer un modèle de développement économique basé sur le développement durable et la dimension sociale et solidaire ». À ce titre, elle a mis l’accent sur la décision d’augmenter le prêt de la Banque tunisienne de solidarité après le vote du Parlement. Cette augmentation sera activée en 2025 et elle cible la valeur du prêt. Celui-ci passera de 300.000 dinars à 1 million de dinars pour chaque entreprise et dans le cadre d’un mécanisme de garantie estimé à 10 millions de dinars.