Les producteurs des eaux minérales conditionnées se sont engagés à baisser les prix au niveau des unités de production de 5% durant le mois de ramadan pour préserver le pouvoir d’achat du citoyen. C’est ce qu’ils ont décidé lors d’une réunion tenue mardi 2 mars au siège de l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie, en présence du directeur général de l’Office et du président de la Chambre nationale syndicale des producteurs des eaux conditionnées au sein de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Selon un communiqué publié mercredi par l’Office, les producteurs se sont aussi engagés à garantir un stock régulateur global d’eaux minérales conditionnées estimé à 80 millions de bouteilles en prévision d’une éventuelle augmentation de la demande au mois de ramadan.

La même source a indiqué que lors de la réunion, l’accent a été mis sur la nécessité de respecter les conditions de transport et de stockage du produit notamment avec la hausse des températures.

A noter que la Tunisie compte environ 25 unités de conditionnement d’eaux minérales. Elle est classée 12ème mondiale en matière de consommation individuelle des eaux minérales.

A la fin de l’année 2017, le secteur a réalisé des transactions estimées à 500 millions de dinars sachant qu’il garantit actuellement 3000 postes d’emploi directs et ce, selon les statistiques de l’office du thermalisme et de l’hydrothérapie.