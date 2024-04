Cinq entreprises du secteur agroalimentaire, exerçant principalement dans les filières de l’huile d’olive, des olives de table, des dattes et dérivés, des pâtes alimentaires, de couscous… participent, du 16 au 18 avril 2024, à la 10ème édition du salon international « World Food Poland » qui se tient à Varsovie (Pologne).

D’après un communiqué, publié mercredi, par le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), la participation tunisienne à ce rendez-vous, pour la 3ème fois consécutive, est une occasion propice pour les entreprises tunisiennes pour mettre en avant l’offre tunisienne, nouer des contacts d’affaires avec des investisseurs de Pologne, de marchés d’Europe de l’Est et des pays baltes, ainsi que pour être à la page des dernières tendances et innovations du secteur.

Avec près de 300 exposants et plus de 7000 visiteurs originaires de 32 pays, le salon « WorldFood Poland » est considéré comme l’un des plus importants évènements du secteur alimentaire en Pologne, et comme un lieu d’échanges entre les acteurs de l’industrie agroalimentaire (chaînes distribution, grossistes, détaillants…).

Un programme d’animation constitué de panels, de conférences, de matchmaking et de cooking show est prévu pendant les trois jours du salon.A noter que le marché polonais présente, selon le Cepex, des opportunités réelles pour les entreprises tunisiennes, en quête de nouveaux marchés.