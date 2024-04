Des rencontres professionnelles B2B dans la filière des ingrédients et additifs alimentaires se tiendront le 15 mai 2024, entre les entreprises tunisiennes et un groupe marocain leader dans l’industrie agroalimentaire, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Dans un communiqué publié vendredi le CEPEX a indiqué que les produits qui feront l’objet de ces rencontres sont les ingrédients et additifs alimentaires destinés à l’industrie. Il s’agit des arômes, ferments, stabilisants, gélifiants…, ingrédients et avant-produits pour la boulangerie/pâtisserie ainsi que la restauration, et la Caroube.

Selon les indicateurs de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le secteur des Industries agro-alimentaires en Tunisie compte 965 entreprises employant 10 personnes et plus. Parmi elles 193 produisent totalement pour l’exportation.

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 92 dont 22 sont à capitaux 100 % étrangers, alors que 45 entreprises sont totalement exportatrices.