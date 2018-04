Oxford Business Group conclut une entente avec la société de droit tunisien Meziou, Knani & khlif pour produire The Report: Tunisie 2018.

Le cabinet d’intelligence économique et de conseil Oxford Business Group (OBG) a récemment annoncé la conclusion d’une entente de collaboration (MoU) avec Meziou, Knani & Khlif (MK&K) dans le cadre de la prochaine édition The Report: Tunisia 2018. La société d’avocats spécialisée dans le droit des affaires collaborera à la rédaction du chapitre juridique.

Fondée en 2009, MK&K compte une trentaine d’avocats dont les compétences sont principalement axées autour des fusions et acquisitions, des marchés de capitaux, du financement, de la restructuration, du droit des sociétés et des opérations immobilières. La société agit également comme conseiller auprès de la plupart des investisseurs institutionnels et des fonds d’investissement concernant leurs opérations en Tunisie, dans les pays du Maghreb et dans certains pays d’Afrique subsaharienne.

Pour l’associé fondateur de MK&K, Ghazi Meziou, cette entente avec OBG est le fruit d’une fructueuse collaboration qui perdure depuis trois années consécutives. «Nous sommes fiers de faire équipe avec OBG pour partager notre expérience et analyser l’impact de la législation sur les marchés financiers. Dans le cadre de sa contribution au chapitre juridique de la prochaine édition The Report: Tunisia 2018, notre équipe se penchera plus spécifiquement sur la protection des actionnaires minoritaires dans les entreprises tunisiennes».

«Meziou, Knani & Khlif sont les principaux experts juridiques de la Tunisie. La société regroupe des spécialistes qui possèdent des connaissances approfondies sur la façon dont l’évolution de la législation affecte le monde des affaires. Leur expertise va grandement enrichir nos recherches en vue de la publication du prochain rapport 2018 sur l’économie de la Tunisie», a déclaré la directrice d’OBG en Tunisie, Simona Simeonova.

La Tunisie vise à devenir une plaque tournante pour les investisseurs à la recherche d’un tremplin pour pénétrer le marché africain. Engagé dans cet ambitieux plan, le pays a adopté une série de mesures pour améliorer le climat d’investissement. Le nouveau cadre juridique et institutionnel de l’investissement joue un rôle stratégique pour stimuler les investissements nationaux et étrangers et faire tomber de nombreux obstacles au lancement d’entreprises en Tunisie.

Oxford Business Group célèbre son 15e anniversaire en Tunisie. Le cabinet de recherche et de conseil a publié son premier rapport en 2003. The Report: Tunisia 2018 sera la dixième édition de sa publication.

The Report: Tunisia 2018 comprendra notamment une entrevue exclusive avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, ainsi qu’une multitude d’analyses économiques et financières. En plus de Meziou Knani & Khlif, l’édition 2018 sera publiée en partenariat avec l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Tunisie Valeurs, KPMG et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

À propos d’Oxford Business Group

Le cabinet de recherche et de conseil Oxford Business Group (OBG) est aujourd’hui l’un des leaders de l’information économique et financière sur les économies émergentes. Nos équipes sont présentes en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. OBG développe une variété importante d’analyses également disponibles en ligne, reprenant l’ensemble des aspects de l’économie de ces pays, incluant les derniers développements politiques, le secteur bancaire, des assurances et marchés financiers, l’énergie, les transports et infrastructures, l’immobilier, les télécoms, l’informatique, l’industrie, l’éducation, la santé ainsi que l’agriculture.

Les rapports économiques annuels d’OBG sont une source de référence pour l’intelligence économique locale et régionale.

Par ailleurs, OBG met à disposition de ses clients les «Economic Updates» ; ces notes d’information économiques publiées en ligne fournissent des analyses approfondies et mises à jour sur des sujets qui intéressent des dizaines de milliers d’abonnés dans le monde. Quant à la branche-conseil d’OBG, elle offre des études de marché sur mesure et conseille les entreprises opérant sur ces marchés ou cherchant à les pénétrer.