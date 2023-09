Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, a rencontré le vice-Premier ministre coréen et ministre de l’Economie et des Finances, Kyung – Ho Choo, et des responsables de plusieurs institutions coréennes, et ce, dans le cadre de sa participation aux travaux de la septième Conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique.

La réunion, à laquelle a pris part l’ambassadeur de Tunisie à Séoul, a permis aux deux parties de souligner la détermination des gouvernements des deux pays de renforcer la coopération économique et d’élargir ses domaines au service de l’intérêt commun, selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère de l’Economie.

Saïed a présenté, à cette occasion, un aperçu des grandes orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, dont les programmes et projets inscrits dans le plan de développement 2023-2025.

Le ministre de l’Economie a, par ailleurs, évoqué les réformes qui ont été décidées et en cours d’achèvement dans le but d’améliorer davantage le climat des investissements et des affaires, soulignant, à cet effet, les avantages dont bénéficie la Tunisie, notamment, sa position géographique stratégique, qui fait de la Tunisie un portail vers de nombreux espaces régionaux, notamment, l’espace africain, en plus des ressources humaines compétentes dont regorge le pays.

Saïed a passé en revue les domaines et secteurs prometteurs disposant de réelles opportunités d’investissement et de partenariat, notamment, le domaine des énergies renouvelables et propres, le recyclage des eaux usées, les industries mécaniques et électroniques, les industries pharmaceutiques, les technologies de la communication et de l’information, et autres.

Il a également invité le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances de Corée et les entreprises coréennes à participer à la Conférence internationale sur l’investissement, qui sera organisée en Tunisie début décembre 2023, et à prendre connaissance des opportunités disponibles en vue de renforcer et consolider la coopération économique entre les deux pays amis et de booster les investissements coréens en Tunisie. Par ailleurs, le ministre de l’Economie et de la planification a rencontré, en marge de la conférence, le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adessina.

Lors de cet entretien, les deux parties ont discuté de la coopération technique et financière entre la Tunisie et la banque et du programme d’action pour la période à venir, notamment, en ce qui concerne la création d’une banque d’entrepreneuriat destinée aux jeunes en Tunisie et le développement du système céréalier à travers la conclusion d’accords tripartites entre la BAD, la Tunisie et un pays africain. Il s’agit, également, de bénéficier des nouveaux mécanismes de financement innovants de la Banque dans ce domaine, en plus de soutenir les industries pharmaceutiques.

Adessina a réitéré la disposition de la Banque à poursuivre l’accompagnement de la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes de réformes et à contribuer à la réalisation des projets de développement prioritaires.

Par ailleurs, le ministre de l’Economie et de la planification a tenu des réunions bilatérales avec un certain nombre de responsables de certaines entreprises coréennes opérant, essentiellement, dans les secteurs industriels et technologiques. L’accent a été mis, à cette occasion, sur les avantages et les opportunités d’investissement en Tunisie.

Dans le même contexte, le responsable tunisien a eu des entretiens avec le vice-président de la République de Corée, le président du pôle technologique de la ville de Busan, le président de Hyosung Heavy Industries et le directeur général du Bureau de développement de la coopération extérieure à l’Institut coréen des industries technologiques et environnementales.

Les rencontres ont été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre la Tunisie et ces institutions tout en affirmant la disposition à développer les relations, notamment, dans les domaines de la recherche, de l’innovation technologique, des sciences écologiques et environnementales et à bénéficier de l’expertise coréenne dans ces secteurs vitaux.